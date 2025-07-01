В летний период, когда поток пассажиров растет в разы, главная железнодорожная компания традиционно создает новый график поездов в Одессе.

Новый график поездов в Одессе пополнился по специальному маршруту, который соединит город с Винницей, сообщает Politeka.

В пресс-службе компании говорят, что это решение принято в ответ на высокий спрос и для удобства путешественников. Для многих это действительно хорошая новость.

Новый график поездов в Одессе предусматривает запуск дополнительного №708/707. Его уже внесли в расписание на 4 и 6 июля. Выезд из нашего облцентра состоится в 8:11, а прибытие в Винниц запланировано на 14:15.

Обратно пассажирский состав будет отправляться в 15:05, а прибытие в окончательное будет в 20:59. В пути предусмотрены остановки в Подольске, Вапнярке и Жмеринке, что позволяет охватить еще больше пассажиров из меньших населённых пунктов.

Как уточнили в "Укрзализныце", в составе №708/707 будут купейные вагоны, однако в них размещены сидячие места. Это не спальные вагоны, а комфортный формат для дневных поездок. Кстати, для тех, кто хочет сидеть у окна, полезно знать, что нечетные места расположены именно там.

Помимо этого маршрута новый график поездов в Одессе охватывает и другие направления. "Укрзализныця" активизирует дополнительные рейсы в летний сезон по всей Украине.

Например, назначено №265 266 из Киева в наш облцентр. Также в расписании появляются дополнительные пассажирские составы между Киевом и Львовом, а еще между столицей и Трускавцем.

Компания отмечает, что это позволяет охватить как можно больше пассажиров и сделать путешествия в жаркий сезон более удобными. Билеты уже доступны в продаже. Пассажиры могут купить их онлайн через сайт, в официальном мобильном приложении или непосредственно в кассах вокзалов.

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