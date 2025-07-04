Очікується, що в магазинах ціни піднімуться вже восени, що лише поглибить дефіцит продуктів у Харківській області.

Дефіцит продуктів у Харківській області може зачепити й мед, який є одним із традиційно популярних товарів серед українців, повідомляє Politeka.

У 2025 році ціни на нього можуть зрости на 40–60%, а сам продукт — стати дефіцитним. Причиною є катастрофічне зниження врожаю: в Україні очікується лише третина від минулорічного збору, а в Європі й США ситуація ще гірша.

Аномальні погодні умови весною 2025 року вдарили по бджільництву: пізні заморозки, дощі, град, посуха, масова загибель бджіл.

Саме в період першого медозбору — під час цвітіння акації — негода фактично знищила урожай. За словами Сергія Шароніна, засновника «Пасіка 21», у Черкаській області спочатку все побили заморозки, потім холод не давав рослинам виділяти нектар, а дощі завершили розпочате.

Сподівання на другий етап збору, зокрема з соняшнику, теж не виправдовуються — через посуху бджоли знову можуть залишитись без нектару. Ба більше, соняшниковий мед має значно нижчу ціну, тож навіть за умов збору дохід пасічників залишиться мінімальним.

У країнах ЄС і США ситуація подібна: бджоли гинуть від хімікатів і кліматичних змін. Через зниження поставок із традиційних регіонів, можливе зростання імпорту з Азії, однак якість такого меду часто викликає сумніви.

Очікується, що в магазинах ціни на натуральний та органічний мед піднімуться вже восени, що лише поглибить дефіцит продуктів у Харківській області.

До слова, у Харкові також подорожчав хліб.

За даними Мінфіну, вартість пшеничного у нарізці суттєво зросла: якщо раніше буханець вагою 650 грамів коштував 43,65 грн, то нині за нього просять вже 49,49 гривні.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: названо громади, де місцеві жителі, можуть отримати виплати.

Також Politeka писала, Пільги для дітей-ВПО: як отримати допомогу в Харкові, покрокова інструкція.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: українців попередили, кому потрібно повторно звернутись до ПФУ.