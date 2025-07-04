Украинцы, не имеющие возможности самостоятельно платить за коммуналку, могут воспользоваться поддержкой в виде субсидии для пенсионеров в Николаевской области, сообщает Politeka.net.
Стало известно, кому могут выплатить льготу задним числом.
Однако часто возникает ситуация, когда основной получатель субсидии умирает, а выплаты уже были назначены, но еще не поступили. В таком случае законодательство предусматривает возможность получения этих средств другими членами семьи или домохозяйства, если они учтены при расчете субсидии для пенсионеров в Николаевской области.
Важно знать, что невыплаченная льгота не переходит по наследству, то есть она не подлежит распределению в порядке наследования. В то же время член семьи или сожитель умершего, который был включен в домохозяйство, имеет право обратиться за выплатой уже назначенной, но не перечисленной суммы.
Это предусмотрено Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины № 848 от 21 октября 1995 (пункт 3).
Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо соблюсти четко определенные условия:
- Обратиться в орган Пенсионного фонда Украины по месту жительства не позднее чем через три месяца со дня смерти основного получателя .
- Предоставить соответствующий пакет документов.
Для оформления выплаты нужно иметь при себе:
- Свидетельство о смерти лица, получавшего субсидии для пенсионеров в Николаевской области.
- Документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт или ID-карту).
- Банковские реквизиты для перечисления средств – это должен быть счет, открытый на имя заявителя в любом украинском банке.
Этот порядок позволяет избежать потери назначенных средств и обеспечить непрерывность социальной поддержки для членов семьи, оставшихся без основного получателя. Если у вас есть дополнительные вопросы — обратитесь в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины или проконсультируйтесь через официальные каналы связи.
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