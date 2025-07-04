Часто возникает ситуация, когда основной получатель субсидии для пенсионеров в Николаевской области умирает, а выплаты уже были назначены.

Украинцы, не имеющие возможности самостоятельно платить за коммуналку, могут воспользоваться поддержкой в ​​виде субсидии для пенсионеров в Николаевской области, сообщает Politeka.net.

Стало известно, кому могут выплатить льготу задним числом.

Однако часто возникает ситуация, когда основной получатель субсидии умирает, а выплаты уже были назначены, но еще не поступили. В таком случае законодательство предусматривает возможность получения этих средств другими членами семьи или домохозяйства, если они учтены при расчете субсидии для пенсионеров в Николаевской области.

Важно знать, что невыплаченная льгота не переходит по наследству, то есть она не подлежит распределению в порядке наследования. В то же время член семьи или сожитель умершего, который был включен в домохозяйство, имеет право обратиться за выплатой уже назначенной, но не перечисленной суммы.

Это предусмотрено Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины № 848 от 21 октября 1995 (пункт 3).

Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо соблюсти четко определенные условия:

Обратиться в орган Пенсионного фонда Украины по месту жительства не позднее чем через три месяца со дня смерти основного получателя .

. Предоставить соответствующий пакет документов.

Для оформления выплаты нужно иметь при себе:

Свидетельство о смерти лица, получавшего субсидии для пенсионеров в Николаевской области.

лица, получавшего субсидии для пенсионеров в Николаевской области. Документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт или ID-карту).

заявителя (паспорт или ID-карту). Банковские реквизиты для перечисления средств – это должен быть счет, открытый на имя заявителя в любом украинском банке.

Этот порядок позволяет избежать потери назначенных средств и обеспечить непрерывность социальной поддержки для членов семьи, оставшихся без основного получателя. Если у вас есть дополнительные вопросы — обратитесь в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины или проконсультируйтесь через официальные каналы связи.

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