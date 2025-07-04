Работа для пенсионеров в Харькове шанс не только получить стабильный доход, но и оставаться активными, полезными для общества.

Работа для пенсионеров в Харькове предлагает актуальные вакансии с официальным трудоустройством и социальными гарантиями, сообщает Politeka.

Все работодатели предлагают официальное трудоустройство, полный соцпакет и дружескую команду.

Медицинская часть №43 филиала ЦЗ ГКВД Украины ищет ассистента фармацевта с зарплатой от 12 000 до 15 000 гривен. Работа предусматривает приемку, хранение и выдачу медикаментов, ведение документации, контроль сроков годности и консультации сотрудников.

Важно иметь высшее медицинское или фармацевтическое образование, но опыт работы не обязателен – компания готова учить. Особое внимание уделяется кандидатам-пенсионерам, людям с инвалидностью и ветеранам.

Компания OKKO в Солоницевке предлагает должность уборщицы АЗК с официальным трудоустройством и медицинским страхованием. Зарплата составляет 10 000 грн, есть оплачиваемый отпуск и больничный. Работать придется в дружественном коллективе, поддерживающем друг друга, ведь OKKO — важный украинский бизнес для жизнеобеспечения страны.

В магазине K&J constructions material на проспекте Архитектора Алешина ищут продавца-консультанта с зарплатой от 17 000 до 27 000 гривен. Вакансия подойдет для пенсионеров, готовых работать в розничной торговле, консультировать покупателей, принимать товар и поддерживать порядок. График предусматривает два выходных в неделю и еженедельные выплаты, а также возможность влиять на размер заработка по ставке, процентам и премиям.

Работа для пенсионеров в Харькове — это шанс не только получить стабильный доход, но и оставаться активным, полезным для общества и частью команды с комфортными условиями. За дополнительной информацией обращайтесь к контактным лицам работодателей.

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