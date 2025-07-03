Подорожчання молочних продуктів у Харкові торкнулося майже кожного жителя міста, хто звик починати день із склянки молока чи додавати сметану до улюбленої страви.

Подорожчання молочних продуктів у Харкові відобразилося на кількох групах товарів, повідомляє Politeka.

Більшість звичних позицій на полицях магазинів за місяць додали в ціні, а деякі подешевшали. Ситуацію ускладнюють зміни у європейських торговельних правилах, які можуть вплинути на вартість продукції і в Україні.

Подорожчання молочних продуктів у Харкові зафіксовано попри те, що певні позиції, як от молоко у плівці, кефір у тетрапаку, кисломолочний сир та навіть Сулугуні, трохи знизилися в ціні. Водночас більшість інших товарів навпаки пішли вгору.

У середньому цінники зросли на майже три відсотки, а на окремі товари ще більше. Молоко у плівці стало на 75 копійок дешевшим і зараз коштує трохи більше 45 гривень за кілограм. Але якщо порівнювати з минулим роком, то зростання становить понад 16%.

Найвигідніше цей товар можна знайти під брендом "Кожен день", а найдорожче — у "Молокії". У пластиковій пляшціза нього доведеться заплптити 63 грн.

Ціни на кефір в упаковках теж демонструють різну динаміку. У плівці зафіксовано зростання на 1%. У пластиковій тарі — майже на 3%. В тетрапаку навпаки зафіксовано зниження, хоча у річному вимірі ця позиція усе одно значно зросла.

Сметана жирністю 15 відсотків наближається до позначки у 200 гривень. У пластикових стаканах вона коштує більше, ніж у плівці. Водночас найдешевші варіанти можна знайти серед марок «Ашан» та «Кагма». Проте сметана від «Міськмолзаводу №1» і «Селянського» вже коштує понад 240.

Подорожчання молочних продуктів у Харкові простежується також і серед твердих сирів. Український, Голландський, Маасдам, Гауда, Моцарелла — всі демонструють стабільне зростання. Найбільше виросли Маасдам і Моцарелла, причому як вітчизняні, так і імпортні марки.

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