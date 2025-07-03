Подорожание молочных продуктов в Харькове коснулось почти каждого жителя города, привыкшего начинать день со стакана молока или добавлять сметану в любимое блюдо.

Подорожание молочных продуктов в Харькове отразилось на нескольких группах товаров, сообщает Politeka.

Большинство привычных позиций на полках магазинов за месяц прибавили в цене, а некоторые подешевели. Ситуацию усложняют изменения в европейских торговых правилах, которые могут отразиться на стоимости продукции и в Украине.

Подорожание молочных продуктов в Харькове зафиксировано, несмотря на то, что определенные позиции, как молоко в пленке, кефир в тетрапаке, кисломолочный сыр и даже Сулугуни, несколько снизились в цене. В то же время, большинство других товаров наоборот пошли вверх.

В среднем ценники выросли почти на три процента, а на отдельные товары еще больше. Молоко в пленке стало на 75 копеек дешевле и сейчас стоит чуть больше 45 гривен за килограмм. Но если сравнивать с прошлым годом, то рост составляет более 16%.

Выгоднее всего этот товар можно найти под брендом "Каждый день", а самое дорогое - в "Молокии". В пластиковой бутылке за него придется заплатить 63 грн.

Цены на кефир в упаковках тоже демонстрируют разную динамику. В пленке зафиксирован рост на 1%. В пластиковой таре – почти на 3%. У тетрапака наоборот зафиксировано снижение, хотя в годовом измерении эта позиция все равно значительно выросла.

Сметана жирностью 15 процентов приближается к отметке в 200 гривен. В пластиковых стаканах она стоит больше, чем в пленке. В то же время, самые дешевые варианты можно найти среди марок «Ашан» и «Кагма». Однако сметана от «Гормолзавода №1» и «Крестьянского» уже стоит свыше 240.

Подорожание молочных продуктов в Харькове прослеживается также среди твердых сыров. Украинский, Голландский, Маасдам, Гауда, Моцарелла – все демонстрируют стабильный рост. Более всего выросли Маасдам и Моцарелла, причем как отечественные, так и импортные марки.

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