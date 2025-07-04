Местные жители снова ощущают на себе последствия подорожания продуктов в Сумской области, ведь цены на необходимое снова пошли вверх.

Подорожание продуктов в Сумской области больше всего отражается на хлебе, ведь это базовый товар, сообщает Politeka.

Если раньше хлеб в магазинах можно было купить по более или менее приемлемой цене, то сейчас обычный батон в среднем стоит уже около 30 гривен, и это далеко не предел.

По словам специалистов из Украинского клуба аграрного бизнеса, подорожание продуктов в Сумской области, в том числе хлебобулочных изделий, произошло почти на 18 процентов за последний год. Батон весом 450 граммов в июне составил почти 29 гривен.

И это при том, что в крупных супермаркетах, таких как «Сильпо» или «Новус», цены могут быть еще выше. Подорожание продуктов в Сумской области уже не кажется разовой акцией, а скорее постоянной реальностью.

Пшеничная буханка наивысшего сорта сейчас стоит более 50 гривен за килограмм, и аналитики предупреждают, что цена может подняться еще на 20 процентов до конца года. Основные причины роста – это увеличение расходов на сырье.

Стоимость муки, дрожжей, жиров и сахара значительно повысилась, что автоматически влияет на ценники в магазинах. До того ж не возможно задаться вопросом о повышении затрат на логистику, заработную плату работников и электроэнергетику, которые также додаются до медицинского банка.

Следует также обратить внимание на дефицит ржи, который сейчас наблюдается в Украине. Поэтому ржаной и ржано-пшеничный хлеб, который пока держался на относительно стабильных позициях, тоже в ближайшее время пойдет вверх. Всеукраинская ассоциация пекарей уже бьет тревогу из-за этой проблемы.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области: выплаты могут получить не все, каким критериям нужно отвечать.

Также Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области: украинцев обеспечат продуктами, питьевой водой и не только

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве: какую поддержку готовы оказать пожилым украинцам.