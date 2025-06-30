Подорожчання продуктів у Сумській області в такому контексті виглядає як частина загальнонаціональної тенденції.

Подорожчання продуктів у Сумській області останнім часом відчутно вдарило по бюджету, повідомляє Politeka.

Якщо раніше батон коштував у межах звичних цифр, то нині цінники дедалі частіше демонструють вартість близько 30 гривень. Саме хлібобулочні вироби стали найбільш чутливими до економічних змін.

За оцінками Українського клубу аграрного бізнесу, середня вартість звичайного батона зросла майже на 18% за останній рік. У червні буханець вагою 450 грамів у Сумській області коштував у середньому 28,9 грн. У великих торговельних мережах, таких як “Сільпо” чи “Новус”, ціна може бути ще вищою, що лише підкреслює загальну тенденцію.

Пшеничний хліб найвищого ґатунку вже перевищив позначку 51 грн за кілограм. Аналітики прогнозують подальше зростання до 20% до кінця року. Причини стандартні — подорожчання сировини (борошна, дріжджів, цукру, жирів), підвищення витрат на енергоносії, оплату праці та логістику.

Особливе занепокоєння викликає ситуація з житом. В Україні спостерігається його дефіцит, що загрожує зростанням цін на житній і житньо-пшеничний хліб, який донедавна залишався у відносно стабільному ціновому діапазоні. Подорожчання продуктів у Сумській області в такому контексті виглядає як частина загальнонаціональної тенденції.

До слова, у Сумській області також відбулося підвищення тарифів.

Зазначається: вартість послуг з управління багатоквартирними будинками зросла на 17,9%. А прибирання сміття здорожчало на 10,5%. Вартість утримання та ремонту житла зросла на 3,3%. А крім того: Водопостачання здорожчало на 0,7%. Каналізація – на 0,6%.

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