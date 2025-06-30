Подорожание продуктов в Сумской области в таком контексте смотрится как часть общенациональной тенденции.

Подорожание продуктов в Сумской области в последнее время ощутимо отразилось на бюджете, сообщает Politeka.

Если раньше батон стоил в пределах привычных цифр, то ценники все чаще демонстрируют стоимость около 30 гривен. Именно хлебобулочные изделия стали наиболее чувствительны к экономическим изменениям.

По оценкам Украинского клуба аграрного бизнеса, средняя стоимость обычного батона выросла почти на 18% за последний год. В июне буханка весом 450 граммов в Сумской области стоила в среднем 28,9 грн. В крупных торговых сетях, таких как Сильпо или Новус, цена может быть еще выше, что лишь подчеркивает общую тенденцию.

Пшеничный хлеб высшего сорта уже превысил отметку 51 грн за килограмм. Аналитики прогнозируют дальнейший рост до 20% к концу года. Причины стандартные – подорожание сырья (мука, дрожжей, сахара, жиров), повышение затрат на энергоносители, оплату труда и логистику.

Особую обеспокоенность вызывает ситуация с рожью. В Украине наблюдается его дефицит, что чревато ростом цен на ржаной и пшеничный ржаной хлеб, который до недавнего времени оставался в относительно стабильном ценовом диапазоне. Удорожание продуктов в Сумской области в таком контексте смотрится как часть общенациональной тенденции.

К слову, в Сумской области тоже произошло повышение тарифов.

Стоимость услуг по управлению многоквартирными домами выросла на 17,9%. А уборка мусора подорожала на 10,5%. Стоимость содержания и ремонта жилья выросла на 3,3%. Кроме того: Водоснабжение подорожало на 0,7%. Канализация – на 0,6%.

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