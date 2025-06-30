Підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області відбулося протягом року, підрахунки зробили у Держстаті, повідомляє Politeka.net.

Дані Держстат поділився на своєму офіційному сайті.

За рік – з травня 2024-го по травень 2025-го – підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області показало загалом 20,1%. Найбільше – на електроенергію, яка здорожчала одразу на 63,6%.

Зазначається: вартість послуг з управління багатоквартирними будинками зросла на 17,9%. А прибирання сміття здорожчало на 10,5%. Вартість утримання та ремонту житла зросла на 3,3%. А крім того: Водопостачання здорожчало на 0,7%. Каналізація – на 0,6%.

Водночас поточні розцінки на електроенергію для населення діятимуть щонайменше до 31 жовтня 2025 року. У квітні Кабінет Міністрів України ухвалив рішення продовжити дію Положення про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на учасників ринку електричної енергії. Цей документ передбачає збереження фіксованих тарифів для побутових споживачів та забезпечення загальносуспільних інтересів у функціонуванні енергетичного ринку.

Це означає, що індивідуальні та колективні побутові споживачі й надалі сплачуватимуть за електроенергію за сталою ціною — 4,32 грн за кВт-год. Такий підхід дозволяє уникнути різких тарифних коливань для домогосподарств, особливо в умовах воєнного часу та економічної нестабільності.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Сумській області не затронуло газопостачання. Що стосується вартості природного газу, то в липні 2025 року для побутових клієнтів, які обслуговуються компанією «Нафтогаз», ціна залишатиметься незмінною — 7,96 грн за кубометр. У той же час інші постачальники пропонуватимуть тарифні плани в діапазоні від 7,79 грн до 9,99 грн за кубометр, залежно від умов контракту та регіону.

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