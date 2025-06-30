Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области произошло в течение года, подсчеты были сделаны в Госстате, сообщает Politeka.net.

Данные Госстат поделился на своем официальном сайте.

За год – с мая 2024 по май 2025 – повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области показало в общей сложности 20,1%. Больше всего – на электроэнергию, которая подорожала сразу на 63,6%.

Стоимость услуг по управлению многоквартирными домами выросла на 17,9%. А уборка мусора подорожала на 10,5%. Стоимость содержания и ремонта жилья выросла на 3,3%. Кроме того: Водоснабжение подорожало на 0,7%. Канализация – на 0,6%.

В то же время, текущие расценки на электроэнергию для населения будут действовать по меньшей мере до 31 октября 2025 года. В апреле Кабинет Министров Украины принял решение продлить действие Положения о возложении специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка электрической энергии. Этот документ предусматривает сохранение фиксированных тарифов для бытовых потребителей и обеспечение общественных интересов в функционировании энергетического рынка.

Это означает, что индивидуальные и коллективные бытовые потребители и дальше будут платить за электроэнергию по постоянной цене — 4,32 грн за кВт-ч. Такой подход позволяет избежать резких тарифных колебаний для домохозяйств, особенно в условиях военного времени и экономической нестабильности.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Сумской области не коснулось газоснабжения. Что касается стоимости природного газа, то в июле 2025 года для бытовых клиентов, обслуживаемых компанией "Нафтогаз", цена будет оставаться неизменной - 7,96 грн за кубометр. В то же время другие поставщики будут предлагать тарифные планы в диапазоне от 7,79 до 9,99 грн за кубометр, в зависимости от условий контракта и региона.

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