Местных жителей предупредили о временных ограничениях движения в Черновцах, поэтому рассказываем, кого они затронут.

В Черновцах объявили о временных ограничениях движения , которые коснутся центральной части города уже 5 июля, сообщает Politeka.

Как информируют в горсовете, это связано с культурно-развлекательным мероприятием, посвященным Дню рождения кофейни "Бакара кофе". Такие изменения преследуют цель создать безопасные условия для участников празднования, а водителей и жителей призывают учесть это при планировании поездок.

Ограничение движения в Черновцах коснется Театральной площади, где с 10 утра до 22 часов 30 минут будет полностью перекрыта дорога на участке от улицы Степана Бандеры, 4, до Театральной площади, 2.

Это означает, что водителям следует учитывать эти временные неудобства и искать альтернативные маршруты, чтобы избежать лишних пробок. Пешеходы, напротив, смогут спокойно наслаждаться праздничной атмосферой без машин рядом.

Кроме того, ограничения движения в Черновцах связаны не только с праздничными событиями. С 30 июня и по 15 июля в городе действуют частичные перекрытия из-за ремонтных работ на важных участках.

В частности, ремонт дорожного покрытия продолжается на Русской от дома 203 до 289-В, а также на Владимира Винниченко от дома 1 до 92. Здесь передвижение частично затруднено.

На Хотинской тоже проходят ремонтные работы и связанные с этим частичные перекрытия дорог будут продолжаться до 15.07. Все эти меры призваны улучшить состояние дорожного покрытия, а значит, в перспективе сделать проезд более комфортным и безопасным.

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