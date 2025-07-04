В Черновцах объявили о временных ограничениях движения , которые коснутся центральной части города уже 5 июля, сообщает Politeka.

Как информируют в горсовете, это связано с культурно-развлекательным мероприятием, посвященным Дню рождения кофейни "Бакара кофе". Такие изменения преследуют цель создать безопасные условия для участников празднования, а водителей и жителей призывают учесть это при планировании поездок.

Ограничение движения в Черновцах коснется Театральной площади, где с 10 утра до 22 часов 30 минут будет полностью перекрыта дорога на участке от улицы Степана Бандеры, 4, до Театральной площади, 2.

маршрутка

Это означает, что водителям следует учитывать эти временные неудобства и искать альтернативные маршруты, чтобы избежать лишних пробок. Пешеходы, напротив, смогут спокойно наслаждаться праздничной атмосферой без машин рядом.

Кроме того, ограничения движения в Черновцах связаны не только с праздничными событиями. С 30 июня и по 15 июля в городе действуют частичные перекрытия из-за ремонтных работ на важных участках.

В частности, ремонт дорожного покрытия продолжается на Русской от дома 203 до 289-В, а также на Владимира Винниченко от дома 1 до 92. Здесь передвижение частично затруднено.

На Хотинской тоже проходят ремонтные работы и связанные с этим частичные перекрытия дорог будут продолжаться до 15.07. Все эти меры призваны улучшить состояние дорожного покрытия, а значит, в перспективе сделать проезд более комфортным и безопасным.

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