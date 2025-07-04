Местных жителей предупредили о временных неудобствах, с которыми им придется столкнуться из-за ограничений движения в Запорожье.

В Запорожье готовятся к временным изменениям, ведь из-за ремонтных работ на трамвайном маршруте №10 появятся ограничения движения , сообщает Politeka.

Как информируют в городском совете, ограничения движения в Запорожье будут действовать 7 июля. В этот день, с 10 утра до 14 часов, трамваи не будут курсировать до остановки «Мясокомбинат», ведь будет перекрыт участок от улицы Карпенко-Карого до конечной остановки из-за замены контактной проволоки.

Городской совет заранее предупреждает пассажиров об ограничении движения в Запорожье и рекомендует учитывать это при планировании поездок. Хотя эти изменения носят временный характер, они могут повлиять на привычный ритм передвижения по городу и создать некоторые неудобства для жителей.

Передвижение трамваев будет организовано по альтернативным маршрутам, чтобы не оставлять пассажиров без общественного транспорта. Однако следует следить за обновлениями в официальных источниках.

После 14:00 проезд возобновится в обычном режиме, а ремонтные работы, хотя и кратковременные, необходимы для безопасности и стабильности транспортной системы в городе.

Напомним, что город активно работает над обновлением своего муниципального автопарка. До конца года здесь планируется ввести в эксплуатацию дополнительно пятьдесят автобусов, чтобы улучшить качество и комфорт общественного транспорта.

Первые десять автобусов уже к середине августа должны выйти на маршруты. На сегодняшний день в облцентре ежедневно курсирует 50 коммунальных автобусов. Поэтому городские власти обещают не только увеличить их количество, но и сделать транспорт более современным и удобным для пассажиров.

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