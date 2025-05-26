Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове раздаются украинской неправительственной благотворительной организацией, сообщает Politeka.net.
Рассказываем, что нужно знать.
Координационный Гуманитарный Центр (КГЦ) – украинская неправительственная организация, работающая в Харькове и Запорожье. Ее основная цель – обеспечение эффективного взаимодействия между гуманитарными организациями, органами власти, волонтерскими инициативами и другими участниками помощи населению. Центр способствует оперативному реагированию на нужды гражданского населения, пострадавшего в результате войны.
С целью системной поддержки был создан Отдел гуманитарной помощи, координирующий и организующий предоставление разнообразной поддержки от волонтерского сектора. В список поддержки входят:
- бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове,
- гигиенические наборы и бытовая химия,
- теплая одежда,
- генераторы, буржуйки, другие средства для обогрева,
- строительные материалы и другие нужные ресурсы.
Как получить:
Для обращения в КГЦ необходимо заполнить соответствующую заявку. После ее подачи следует ожидать обратной связи. Организация стремится обеспечить целевую и комплексную помощь каждому, кто в этом нуждается.
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