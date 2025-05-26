Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове не единственная поддержка, которую оказывают.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове раздаются украинской неправительственной благотворительной организацией, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что нужно знать.

Координационный Гуманитарный Центр (КГЦ) – украинская неправительственная организация, работающая в Харькове и Запорожье. Ее основная цель – обеспечение эффективного взаимодействия между гуманитарными организациями, органами власти, волонтерскими инициативами и другими участниками помощи населению. Центр способствует оперативному реагированию на нужды гражданского населения, пострадавшего в результате войны.

С целью системной поддержки был создан Отдел гуманитарной помощи, координирующий и организующий предоставление разнообразной поддержки от волонтерского сектора. В список поддержки входят:

бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове,

гигиенические наборы и бытовая химия,

теплая одежда,

генераторы, буржуйки, другие средства для обогрева,

строительные материалы и другие нужные ресурсы.

Как получить:

Для обращения в КГЦ необходимо заполнить соответствующую заявку. После ее подачи следует ожидать обратной связи. Организация стремится обеспечить целевую и комплексную помощь каждому, кто в этом нуждается.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове: как получить помощь.

Також Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове: что изменится в мае.

Как сообщала Politeka, Самые дешевые квартиры в Харькове: что можно купить недорого в городе, фото привлекательных предложений.