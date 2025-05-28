Повышение тарифов на воду с 1 июня не планируется, и стоимость услуг холодного водоснабжения и водоотвода останется стабильной для большинства крупных городов, где тарифы регулируется НКРЭКУ, сообщает Politeka.

В то же время, в небольших населенных пунктах цены могут меняться, поскольку их утверждают местные власти. Такой подход позволяет учитывать региональные особенности и возможности общин.

Для жителей крупных городов сохранение цены означает отсутствие дополнительных финансовых нагрузок на семейный бюджет в этом направлении. В то же время жителям небольших населенных пунктов следует следить за информацией от местных органов власти о возможных изменениях.

Итак, в июне большинство украинцев могут рассчитывать на стабильную стоимость водоснабжения и водоотведения, что поможет сохранить экономическую стабильность на уровне домохозяйств. Правительство будет и дальше контролировать ситуацию во избежание резких колебаний цен в социально важной сфере.

К слову, несмотря на ощутимость повышения тарифов на воду с 1 июня на общегосударственном уровне, некоторые украинцы все же стали сталкиваться с более высокими ценами. К примеру, в Днепропетровской области расценки выросли до 78 гривен за кубометр, а в Винницкой – до 78,76.

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