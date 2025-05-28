Повышение тарифов на газ с 1 июня коснется только дополнительной услуги, а не стоимости топлива.

В Украине ожидается повышение тарифов на газ с 1 июня, что отразится на платежках некоторых потребителей, сообщает Politeka.

Киевский филиал компании "Газораспределительные сети Украины" сообщает о появлении третьей квитанции, которая будет покрывать техническое обслуживание газового оборудования. Хотя базовая цена останется без изменений, дополнительные расходы по обслуживанию могут увеличить общую сумму к оплате.

Третья платежка поступает один раз в три или пять лет в зависимости от возраста дома: для жилья старше 25 лет – каждые три года, младших – каждые пять лет.

Стоимость услуги варьируется в пределах от 100 до 900 гривен и зависит от таких факторов как длина домовых трубопроводов, количество соединений и запорной арматуры. Сумма делится на количество жильцов дома, что определяет индивидуальный размер платежа.

В то же время в "Нафтогазе Украины" напоминают, что тариф на природный газ в июне останется стабильным - 7,96 гривен за кубометр, без изменений до окончания военного положения и еще шесть месяцев после его отмены. Потребители могут ознакомиться с графиками технических проверок на сайтах региональных филиалов "Газсетей".

Так что повышение тарифов на газ с 1 июня коснется только дополнительной услуги, а не стоимости самого топлива. Это поможет избежать непредвиденных издержек и обеспечит бесперебойное функционирование газовых сетей.

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