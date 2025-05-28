Июнь – чрезвычайно важный месяц для огородников, и если следовать советам лунного посевного календаря, вы повысите свои шансы на хороший урожай.

В зависимости от фаз Луны в июне 2025 года будут как благоприятные, так и наоборот неудачные дни для садово-огородных работ, пишет Politeka.

В общем, в течение июня Луна пройдет следующие фазы: 1-10 числа – растущая, 11 – полнолуние, 12-24 – убывающая, 25 – новолуние, 26-30 – снова растущая.

Неблагоприятными днями посевного календаря на июнь 2025 года, которые могут негативно отразиться на укоренении, росте и развитии растений, считаются 1-2, 10-11, 25-30 числа. Но это касается именно посева и высадки культур, а вот другими огородными задачами, в частности уходом, обработкой против вредителей, внесением удобрений, прополкой от сорняков и т.д., в эти дни можно спокойно заниматься.

Что касается благоприятных дней для того, чтобы сеять, высаживать, пересаживать и обрезать растения, то в первый месяц лета это будет период с 3 по 9 и с 12 по 18 июня, сообщает Politeka.

При этом эксперты отмечают, что для разных огородных культур лучше всего могут подходить несколько разные даты:

для корнеплодов – 6-7, 12-18, 20-21;

для бобовых и кукурузы – 5-6, 11-12, 18-20;

для кабачков и тыкв – 5-7, 11-12, 18-19;

огурцы – 4-6, 9-10, 15-16, 19-20;

разнообразная зелень – 6-7, 11-13, 19-20;

капуста – 5-7, 11-12, 19-20.

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