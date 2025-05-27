Вважається, що фази Місяця можуть впливати на стан волосся людей, тому треба знати в які дні можна робити стрижку або інші процедури з догляду.

У цьому матеріалі ви дізнаєтеся, які дні червня 2025 року ідеально підходять для стрижки, а в які стригти волосся категорично не рекомендується, повідомляє Politeka.

Календар фаз Місяця в червні 2025:

з 1 по 10 число – зростальний;

11 – повня;

з 12 по 24 – спадний;

25-26 – молодик;

з 27 по 30 – зростальний.

Якщо ви відрощуєте волосся, найкращим часом як для стрижки, так і для інших процедур, зокрема фарбування, є зростальний Місяць. Вважається, що воно швидше відростатиме, при цьому буде міцним і здоровим.

Підстригання волосся в період спадання може сповільнити його ріст, але водночас зробити його міцнішим і менш ламким.

При цьому в період повні та молодика будь-які кардинальні зміни іміджу проводити не рекомендується, бо результат, найімовірніше, буде не найкращим, пише Politeka.

За словами експертів, у червні 2025 року найкращими днями для стрижки та фарбування є 3, 4, 5, 6, 12, 13, 18, а також 30 числа. Крім того, в цей час найкраще буде засвоюватися користь від живильних і вітамінних засобів, олій.

А от найгірші дні, на які краще не планувати жодних маніпуляцій – 11, 15, 25 та 25. Особливо чутливою людська шевелюра є в повню, тому цього дня найкраще просто зробити живильну маску для шкіри голови.

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