Считается, что фазы Луны могут влиять на состояние волос людей, поэтому нужно знать, в какие дни можно делать стрижку или другие процедуры по уходу.

В этом материале вы узнаете, какие дни июня 2025 года идеально подходят для стрижки, а в какие стричь волосы категорически не рекомендуется, сообщает Politeka.

Календарь фаз Луны в июне 2025:

с 1 по 10 число – растущий;

11 – полнолуние;

с 12 по 24 – убывающий;

25-26 – новолуние;

с 27 по 30 – растущий.

Если вы отращиваете волосы, лучшим временем как для стрижки, так и для других процедур, в частности окрашивания, является растущая Луна. Считается, что оно будет быстрее отрастать, при этом будет крепким и здоровым.

Подстригание волос в период убывания может замедлить его рост, но в то же время сделать его более крепким и менее ломким.

При этом в период полнолуния и новолуния какие-либо кардинальные изменения имиджа проводить не рекомендуется, потому что результат, вероятнее всего, будет не лучшим, пишет Politeka.

По словам экспертов, в июне 2025 года лучшими днями для стрижки и покраски являются 3, 4, 5, 6, 12, 13, 18, а также 30 числа. Кроме того, в это время лучше всего будет усваиваться польза от питательных и витаминных средств, масел.

А вот самые плохие дни, на которые лучше не планировать никаких манипуляций – 11, 15, 25 и 25. Особенно чувствительна человеческая шевелюра в полнолуние, поэтому в этот день лучше всего просто сделать питательную маску для кожи головы.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на воду: в каких областях украинцы значительно переплачивают.

Также Politeka писала о денежной помощи для пенсионеров в Киеве: какие документы нужно иметь, чтобы получить выплаты.

Кроме того, Politeka рассказывала о платежах за тепло летом: некоторым украинцам придется платить за отопление в июне, почему это происходит.