Підвищення тарифів на воду викликало резонанс серед мешканців кількох сільських громад у Дніпропетровській та Вінницькій областях, повідомляє Politeka.

У селі Вільне на Дніпропетровщині вартість водопостачання стрімко зросла майже в сім разів — з 12,04 до 78,76 грн за кубометр. Людей обурює не лише сам факт зростання тарифу, а й відсутність попередження.

Жителі скаржаться на системні перебої з водою, застарілу інфраструктуру, відсутність технічного обслуговування, а також на вимогу перезаключення договорів під загрозою припинення постачання. Додаткове невдоволення викликає те, що підприємство не має онлайн-платформи для комунікації з абонентами.

Схожі проблеми спостерігаються і у селі Буша Вінницької області. Там з 1 лютого 2025 року ціна води зросла до 63,84 грн/м³ — найбільша ціна у Ямпільській громаді. Для споживачів без лічильників тарифний план ще вищий — 230 грн з особи.

Підвищення тарифів на воду селяни вважають необґрунтованим, особливо з огляду на дуже погану якість послуг і фактичну відсутність обліку споживання.

Комунальники пояснюють нові розцінки зростанням вартості електроенергії та зношеністю мереж, але визнали, що потрібен системний підхід і прозоре обговорення змін із громадою.

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