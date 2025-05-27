Повышение тарифов на воду вызвало резонанс у жителей нескольких сельских общин в Днепропетровской и Винницкой областях, сообщает Politeka.

В селе Вольное в Днепропетровской области стоимость водоснабжения стремительно выросла почти в семь раз — с 12,04 до 78,76 грн за кубометр. Людей возмущает не только сам факт роста тарифа, но отсутствие предупреждения.

Жители жалуются на системные перебои с водой, устаревшую инфраструктуру, отсутствие технического обслуживания, а также требование перезаключения договоров под угрозой прекращения поставок. Дополнительное недовольство вызывает то, что у предприятия нет онлайн-платформы для коммуникации с абонентами.

Схожие проблемы наблюдаются и в селе Буша Винницкой области. Там с 1 февраля 2025 года цена воды выросла до 63,84 грн/м³ — самая большая цена в Ямпольском сообществе. Для потребителей без счетчиков тарифный план еще выше – 230 грн с человека.

Повышение тарифов на воду крестьяне считают необоснованным, особенно учитывая очень плохое качество услуг и фактическое отсутствие учета потребления.

Коммунальщики объясняют новые расценки ростом стоимости электроэнергии и износом сетей, но признали, что нужен системный подход и прозрачное обсуждение изменений с обществом.

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