Відключення світла в Сумській області 22 травня необхідне для підвищення надійності електропостачання у регіоні.

Відключення світла в Сумській області 22 травня торкнеться жителів Садівської громади, Сумського району, повідомляє Politeka.

За інформацією енергетиків, 22 травня 2025 року з 08:00 до 16:30 заплановано планові роботи з обслуговування електромереж. У зв’язку з цим буде тимчасово припинено електропостачання в низці населених пунктів.

Зокрема, відключення електроенергії очікується у таких селах: Низи, Шпилівка, Облоги, Бровкове, Визирівка, Доценківка, Лугове, Ополонське, Харківщина та Шапошникове. Усі роботи є частиною планового технічного обслуговування і спрямовані на забезпечення стабільної та безпечної роботи електромереж у майбутньому.

АТ «Сумиобленерго» заздалегідь попереджає мешканців про незручності, пов’язані з відсутністю світла, і просить з розумінням поставитися до цього. Під час відключення рекомендується заздалегідь зарядити мобільні пристрої, перевірити роботу альтернативних джерел живлення та утриматися від використання електроприладів, що можуть увімкнутися автоматично після подачі напруги.

Відключення світла в Сумській області 22 травня – це частина планового технічного процесу, який необхідний для підвищення надійності електропостачання у регіоні. У разі виникнення додаткових питань мешканці можуть звертатися до місцевої сільради або кол-центру АТ «Сумиобленерго».

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