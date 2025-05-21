Відключення газу в Сумській області тимчасове і необхідне для забезпечення безпеки.

Із 2 по 19 червня 2025 року у межах робіт з технічного обслуговування газових мереж відбудеться відключення газу в Сумській області, повідомляє Politeka.

Зокрема, йдеться про місто Лебедин та село Ворожба. Про це повідомляє Лебединська міська рада.

Згідно з графіком, 2 червня відключення торкнеться будинку по вул. Лебединська, 2 у с. Ворожба. Далі, 3 червня – пров. Верстатників, 5; 10 червня – пров. Верстатників, 9. У центрі Лебедина роботи планують на площі Волі, 25 – 17 числонаступного місяця, і на площі Волі, 27 – 19 число.

Газопостачання призупинятиметься на час проведення робіт – з 09:00 до 18:00. Мешканців закликають бути уважними та обережними, не користуватись газовими приладами під час відключення і забезпечити доступ до мереж спеціалістам.

Такі заходи проводять згідно з Кодексом газорозподільних систем з метою безпеки та надійності подачі газу. Адміністрація дякує за розуміння і просить жителів поставитися до ситуації з відповідальністю.

За детальнішою інформацією слід звертатись до обслуговуючої газової організації або міської ради.

Можливі уточнення графіка будуть повідомлені додатково.

Нагадуємо, що відключення газу в Сумській області тимчасове і необхідне для забезпечення безпеки та стабільності газопостачання.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині: в області виникли значні проблеми, мешканців попередили.

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі: яких змін очікувати в травні.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Києві: у НБУ розповіли, коли це може статися.