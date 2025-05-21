Отключение газа в Сумской области временное и необходимое для обеспечения безопасности.

Со 2 по 19 июня 2025 года в рамках работ по техническому обслуживанию газовых сетей произойдет отключение газа в Сумской области, сообщает Politeka.

В частности, речь идет о городе Лебедине и деревне Ворожба. Об этом сообщает Лебединский городской совет .

Согласно графику, 2 июня отключение коснется дома по ул. Лебединская, 2 в с. Гадание. Далее, 3 июня – пер. Станок, 5; 10 июня – пер. Станок, 9. В центре Лебединой работы планируют на площади Свободы, 25 – 17 число следующего месяца, и на площади Свободы, 27 – 19 число.

Газоснабжение будет приостанавливаться на время проведения работ – с 09:00 до 18:00. Жители призывают быть внимательными и осторожными, не пользоваться газовыми приборами во время отключения и обеспечить доступ к сети специалистам.

Такие мероприятия проводятся в соответствии с Кодексом газораспределительных систем с целью безопасности и надежности подачи газа. Администрация благодарит за понимание и просит жителей отнестись к ситуации с ответственностью.

За более подробной информацией следует обращаться в обслуживающую газовую организацию или городской совет.

Возможные уточнения графика будут оповещены дополнительно.

Напомним, что отключение газа в Сумской области временное и необходимое для обеспечения безопасности и стабильности газоснабжения.

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