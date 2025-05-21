Отключение света в Сумской области 22 мая необходимо для повышения надежности электроснабжения в регионе.

Отключение света в Сумской области 22 мая коснется жителей Садовской общины, Сумского района, сообщает Politeka.

По информации энергетиков, 22 мая 2025 с 08:00 до 16:30 запланированы плановые работы по обслуживанию электросетей. В этой связи будет временно прекращено электроснабжение в ряде населенных пунктов.

В частности, отключение электроэнергии ожидается в следующих селах: Низы, Шпилевка, Облоги, Бровково, Вызыровка, Доценковка, Лугово, Ополонское, Харьковщина и Шапошниково. Все работы являются частью планового технического обслуживания и направлены на обеспечение стабильной и безопасной работы электросетей в будущем.

АО «Сумыоблэнерго» заранее предупреждает жителей о неудобствах, связанных с отсутствием света, и просит с пониманием отнестись к этому. При отключении рекомендуется зарядить мобильные устройства заранее, проверить работу альтернативных источников питания и воздержаться от использования электроприборов, которые могут включиться автоматически после подачи напряжения.

Отключение света в Сумской области 22 мая – это часть планового технического процесса, необходимого для повышения надежности электроснабжения в регионе. В случае возникновения дополнительных вопросов жители могут обращаться в местный сельсовет или колл-центр АО «Сумыоблэнерго».

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