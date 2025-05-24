Оплата здійснюється не лише в опалювальний період і деяким українцям приходять платежі за тепло влітку.

Попри завершення опалювального сезону, частина українців продовжує отримати платежі за тепло влітку, повідомляє Politeka.net.

Про можливі зловживання розповів експерт з питань житлово-комунального господарства, голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Причина — двоставковий тариф, за яким оплата розподіляється рівномірно протягом року. І хоча ця модель нібито покликана зменшити фінансове навантаження взимку, на практиці вона часто викликає питання у споживачів.

За його словами, суть двоставкового тарифу полягає в тому, що оплата за тепло здійснюється не лише в опалювальний період, а й у літні місяці — частинами, незалежно від фактичного споживання.

Подібна практика широко використовується в європейських країнах, адже дозволяє планувати витрати. Однак в Україні, зазначає експерт, вона нерідко використовується як інструмент для заплутування споживачів та платежів за тепло влітку.

Особливо це стосується будинків із лічильниками: взимку можна точно визначити обсяг спожитого тепла, однак при двоставковій системі такий облік ускладнюється.

Щоб з’ясувати, чи правильно нараховані суми у платіжках за тепло, доводиться аналізувати показники за рік. Але більшість громадян не мають для цього ані знань, ані часу. Цим, за словами Попенка, і користуються постачальники тепла.

Хоча дії теплокомуненерго формально відповідають чинному законодавству, експерт підкреслює: вони мають чимало можливостей обходити прозорість та справедливість у розрахунках. Союз споживачів регулярно отримує скарги з різних регіонів України — люди не розуміють, як формуються суми до сплати.

Попенко закликає громадян уважно вивчати свої рахунки, а у разі сумнівів — вимагати від постачальників детальні розрахунки, особливо якщо застосовується двоставковий тариф.

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