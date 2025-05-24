Оплата производится не только в отопительный период и некоторым украинцам приходят платежи за тепло летом.

Несмотря на завершение отопительного сезона, часть украинцев продолжает получать платежи за тепло летом, сообщает Politeka.net.

О возможных злоупотреблениях рассказал эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Причина – двухставочный тариф, по которому оплата распределяется равномерно в течение года. И хотя эта модель якобы призвана снизить финансовую нагрузку зимой, на практике она часто вызывает вопросы у потребителей.

По его словам, суть двухставочного тарифа состоит в том, что оплата за тепло производится не только в отопительный период, но и в летние месяцы — частями, независимо от фактического потребления.

Подобная практика широко используется в европейских странах, так как позволяет планировать расходы. Однако в Украине, отмечает эксперт, она часто используется как инструмент для запутывания потребителей и платежей за тепло летом.

Особенно это касается домов со счетчиками: зимой можно точно определить объем потребленного тепла, однако при двухставочной системе такой учет усложняется.

Чтобы выяснить, правильно ли начислены суммы в платежках за тепло, приходится анализировать показатели за год. Но большинство граждан не имеют для этого ни знаний, ни времени.

Хотя действия теплокоммунэнерго формально соответствуют действующему законодательству, эксперт подчеркивает: у них немало возможностей обходить прозрачность и справедливость в расчетах. Союз потребителей регулярно получает жалобы из разных регионов Украины — люди не понимают, как формируются суммы к уплате.

Попенко призывает граждан внимательно изучать свои счета, а в случае сомнений требовать от поставщиков детальные расчеты, особенно если применяется двухставочный тариф.

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