Підвищення тарифів на газ у Вінниці не буде, але з травня мешканці багатоквартирних будинків отримуватимуть додаткову комунальну платіжку.

Підвищення тарифів на газ у Вінниці не відбуватиметься, проте частині українців додадуть до рахунків плату за внутрішньобудинковий газопровід.

Розповідаємо, за що ще українцям доведеться платити.

Так, підвищення тарифів на газ у Вінниці не буде, але з травня мешканці багатоквартирних будинків отримуватимуть додаткову комунальну платіжку — за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

Йдеться про окрему послугу, яка раніше не оплачувалася споживачами напряму.

Як часто надходитимуть рахунки

Нова послуга не буде щомісячною. Періодичність нарахування залежатиме від віку газових мереж у будинку:

раз на три роки — якщо мережам понад 25 років;

— якщо мережам понад 25 років; раз на п’ять років — якщо мережі новіші.

Орієнтовні тарифи для кожного будинку вже опубліковані на сайтах регіональних філій компанії — мешканці можуть ознайомитися з попередніми сумами.

Скільки доведеться платити

Розмір плати розраховується індивідуально для кожного будинку з урахуванням:

довжини трубопроводу,

кількості з’єднань та вентилів,

кількості квартир у будинку.

У середньому вартість послуги становитиме від 100 до 1 000 гривень на одну квартиру. Тож для багатьох родин у травні загальна сума комунальних витрат може зрости на кількасот гривень, а подекуди — й до тисячі.

Підвищення тарифів на газ у Вінниці не варто чекати - ціна залишається незмінною:

для більшості побутових споживачів, які користуються послугами ГК "Нафтогаз України", він становить 7,96 грн за кубометр.

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