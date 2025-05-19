Повышения тарифов на газ в Виннице не будет, но с мая жители многоквартирных домов будут получать дополнительную коммунальную платежку.

Повышение тарифов на газ в Виннице не будет, однако части украинцев прибавят к счетам плату за внутридомовой газопровод.

Рассказываем, за что украинцам еще придется платить.

Да, повышения тарифов на газ в Виннице не будет, но с мая жители многоквартирных домов будут получать дополнительную коммунальную платежку — за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей.

Речь идет об отдельной услуге, ранее не оплачиваемой потребителями напрямую.

Как часто будут поступать счета

Новая услуга не будет ежемесячной. Периодичность начисления будет зависеть от возраста газовых сетей в доме:

раз в три года - если сетям более 25 лет;

- если сетям более 25 лет; раз в пять лет – если сети поновее.

Ориентировочные тарифный план для каждого дома уже опубликованы на сайтах региональных филиалов компании – жители могут ознакомиться с предыдущими суммами.

Сколько придется платить

Размер платы рассчитывается индивидуально для каждого дома с учетом:

длины трубопровода,

количества соединений и вентилей,

количества квартир в доме.

В среднем стоимость услуги составит от 100 до 1000 гривен на одну квартиру . Поэтому для многих семей в мае общая сумма коммунальных расходов может вырасти на несколько сотен гривен, а иногда и до тысячи.

Повышения тарифов на газ в Виннице не стоит ждать - цена остается неизменной:

для большинства бытовых потребителей, пользующихся услугами ГК "Нефтегаз Украины", он составляет 7,96 грн за кубометр.

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