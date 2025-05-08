Якщо ви шукаєте роботу для пенсіонерів у Вінниці, то кілька цих варіантів можуть вам підійти.

Робота для пенсіонерів в Вінниці надається за низкою напрямків, працюючи за якими можна гарно заробити, повідомляє Politeka.

Виробничо-торгівельна компанія «Універсал» шукає слюсаря механо-складальних робіт з досвідом труда на гільйотині та листогибі. Основні вимоги — акуратність, відсутність шкідливих звичок та відповідальне ставлення до праці. Пропонуються гідна зарплата, нормований графік і приємна атмосфера в колективі. Вітаються також кандидати з пенсійним статусом.

Крім того, в Ленінському районі потрібні сезонні працівники для неповної зайнятості. Працювати потріьно погодинно, на свіжому повітрі, оплата — у той же день. Ідеальний варіант для тих, хто має вільний час. Розглядають кандидатури студентів, осіб пенсіцного віку та з інвалідністю. Від працівників очікують чесність, пунктуальність та відповідальність.

Водії категорії СЕ також мають можливість працевлаштування: здійснюються вантажні перевезення по Україні з базою у Вінниці. Графік — з понеділка по п’ятницю. Офіційне працевлаштування доступне і для людей з інвалідністю. Зарплата 50-60 тисяч гривень на місяць.

Робота для пенсіонерів в Вінниці — це можливість залишатися активними, мати додатковий дохід і бути частиною корисних та доброзичливих колективів.

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