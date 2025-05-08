Если вы ищете работу для пенсионеров в Виннице, то несколько вариантов могут вам подойти.

Работа для пенсионеров в Виннице предоставляется по ряду направлений, работая по которым можно хорошо заработать, сообщает Politeka .

Производственно-торговая компания «Универсал» ищет слесаря ​​механосборочных работ с опытом труда на гильотине и листогибе. Основные требования – аккуратность, отсутствие вредных привычек и ответственное отношение к труду. Предлагается достойная зарплата, нормированный график и приятная атмосфера в коллективе. Приветствуются также кандидаты с пенсионным статусом.

Кроме того, в Ленинском районе требуются сезонные работники для неполной занятости. Работать нужно почасово, на свежем воздухе, оплата — в тот же день. Идеальный вариант для тех, кто имеет свободное время. Рассматривают кандидатуры студентов, лиц пенсионного возраста и с инвалидностью. От работников ждут честность, пунктуальность и ответственность.

У водителей категории СЕ также есть возможность трудоустройства: осуществляются грузовые перевозки по Украине с базой в Виннице. График – с понедельника по пятницу. Официальное трудоустройство доступно и для людей с инвалидностью. Зарплата 50-60 тысяч гривен в месяц.

Работа для пенсионеров в Виннице — возможность оставаться активными, иметь дополнительный доход и быть частью полезных и доброжелательных коллективов.

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