Подорожчання продуктів у Вінниці продовжиться, про що попереджають фермери та економічні експерти.

Подорожчання продуктів у Вінниці продовжується, великі українські мережі супермаркетів оновили цінники на продукти "набору для грінок", повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували оновлені цінники у мережі супермаркетів Dmart і ось що варто знати споживачам у травні.

Подорожчання продуктів у Вінниці помітне на яйця. Наприклад, десяток курячих бренду "Квочка" можна придбати в мережі АТБ – 67,90 гривень. Яйця марки "Ясенсвіт" 10 штук продається в АТБ по 71,40 гривень, Novus - 71,29, Mегамол - 78,20. Середня ціна на рівні – 73,63 гривень.

Тим часом хліб за місяць встиг вирости у вартості одразу на кілька гривень, якщо рахувати середній цінник. Так, пшеничний хліб нарізка (650 г) продається вже по 45,49 грн.

Соняшникова олія "Олейна" рафінована 850 мл продається в мережі АТБ - 81,40, Novus - 81,39, Фора - 81,50. Середня ціна становить близько 81,42 грн.

Так, на думку експертів, відкриття сезону пікніків і виїздів на природу можуть зумовити підвищення вартості на свинний ошийок і курячі гомілки на 1,5-2,0 %. Також через весняні заморозки 2025 року постраждали врожаї абрикосів, яблук і лохини, що може спричинити дефіцит деяких фруктів. Ціни на персики та абрикоси влітку можуть зрости на 20-25% порівняно з попереднім роком.

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