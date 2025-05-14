Подорожание продуктов в Виннице продолжится, о чем предупреждают фермеры и эксперты.

Подорожание продуктов в Виннице продолжается, крупные украинские сети супермаркетов обновили ценники на "набор для гренок", сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали обновленные ценники в сети супермаркетов Dmart и вот что следует знать потребителям в мае.

Подорожание продуктов в Виннице заметно яйцами. Например, десяток куриных бренда "Квочка" можно приобрести в сети АТБ – 67,90 гривен. Яйца марки "Ясенсвит" 10 штук продается в АТБ по 71,40 гривен, Novus – 71,29, Mегамол – 78,20. Средняя цена на уровне – 73,63 грн.

Тем временем, хлеб за месяц успел вырасти в стоимости сразу на несколько гривен, если считать средний ценник. Да, пшеничный хлеб нарезка (650 г) продается уже по 45,49 грн.

Подсолнечное масло "Олейное" рафинированное 850 мл продается в сети АТБ – 81,40, Novus – 81,39, Фора – 81,50. Средняя цена составляет около 81,42 грн.

Так, по мнению экспертов, открытие сезона пикников и выездов на природу могут обусловить повышение стоимости свиной ошеек и куриные голени на 1,5-2,0 %. Также из-за весенних заморозков 2025 года пострадали урожаи абрикосов, яблок и голубики, что может вызвать дефицит некоторых фруктов. Цены на персики и абрикосы летом могут вырасти на 20-25% по сравнению с предыдущим годом.

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