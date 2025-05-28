Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе предоставляют несколько волонтерских организаций.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе предоставляется разными организациями, одним из таких благотворительных фондов является «Путь к Дому», сообщает Politeka.net.

Рассказываем подробности.

Благотворительный фонд «Путь к Дому» предоставляет бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе, прибывших в город из регионов, пострадавших от боевых действий или оккупации.

Размещение предоставляется женщинам с детьми или семьям. Одинокие мужчины, к сожалению, не могут быть размещены. Центр расположен в городе по улице Софиевской, 10. Срок пребывания составляет от одного до тридцати дней. По вопросам поселения можно обращаться по контактному телефону: +380639040022.

Гости центра получают не только крышу над головой, но и горячее питание, необходимые бытовые вещи, медицинскую помощь, психологическую поддержку и при необходимости лекарства. Также обеспечивается уход за детьми, участвующими в творческих и развивающих мероприятиях.

Фонд также организует эвакуацию женщин, детей и семей, стремящихся уехать из Николаева, Очакова и других населенных пунктов в направлении Одессы. Для этого действует специальная служба, координирующая выезд.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе предоставляет также Dream-SHELTER. Здесь предоставляется временное размещение до 5 дней для переселенцев, нуждающихся в ночлеге, душе, стирке, кухне, питании и интернете.

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