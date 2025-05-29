В случае продления денежная помощь для пенсионеров с 1 июня будет начисляться в обычном порядке.

Денежная помощь для пенсионеров с 1 июня в Украине от программы ООН находится во взвешенном состоянии, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что известно о выплатах.

Программа включает девять регионов Украины, где наблюдается особо сложная гуманитарная ситуация.

Это Черниговская, Днепропетровская, Донецкая, Харьковская, Херсонская, Луганская, Николаевская, Запорожская и Сумская области. Деньги предоставлялись тем, кто не получал пособия как внутренне перемещенное лицо или не имел других международных выплат — в частности, пенсионерам, людям с инвалидностью и лицам без права на пенсию.

Никаких дополнительных заявлений или регистрации для участия в программе не требуется. Средства поступают автоматически — тем же способом, каким обычно осуществляется начисление пенсий или социальной помощи, то есть на банковские карты или через «Укрпочту».

После 31 мая платеж будет прекращены. Финпомощь не будет предоставляться, если международные партнеры не объявят о продолжении инициативы.

Эксперты рекомендуют регулярно проверять информацию на официальных ресурсах Министерства социальной политики и Всемирной продовольственной программы ООН, а также отслеживать движение средств на собственных пенсионных счетах. В случае продления денежная помощь для пенсионеров с 1 июня будет начисляться в обычном порядке . Если же финансирование не возобновится, получателям остается только базовая государственная выплата.

Официальных сообщений о продлении этой инициативы на июнь пока нет.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Харькове: куда обращаться и какие документы необходимо иметь с собой.

Также Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Одессе: сумма выплат определяется в каждом случае отдельно, где можно получить.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве: какую поддержку готовы оказать пожилым украинцам.