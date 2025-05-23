Аактуальна робота для пенсіонерів у Харкові пропонується на позиції водія-експедитора, компаньйонки або продавця в автомагазин, повідомляє Politeka.

Так, у приватний будинок у передмісті Харкова шукають компаньйонку для літньої жінки. Жінка пересувається самостійно, тому головні обов’язки стосуються допомоги по господарству та підтримки. Робота з постійним проживанням у спокійному районі. Зарплата становить від 6 000 до 8 000 грн.

Ще одна можливість – вакансія водія-експедитора у Основ’янському районі Харкова. Робочий процес полягає в доставці питної води, і на неї готові брати пенсіонерів, студентів та навіть осіб з інвалідністю. Головна вимога – наявність прав категорій B, C або C1. Зарплата – від 23 000 до 30 000 грн.

Також відкрито набір у автомагазин біля метро Пушкінська. Продавцем може стати як чоловік, так і жінка без досвіду – головне бажання вчитися. Обіцяють гнучке навчання та стабільну оплату – до 21 000 грн на місяць.

На тлі нестабільної економічної ситуації та зростання вартості життя такі вакансії дають можливість людям похилого віку підтримувати себе та свої сім’ї фінансово. Тож попит на роботу для пенсіонерів у Харкові зростає, а роботодавці все охочіше відкривають двері для цієї категорії населення.