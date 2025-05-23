Аактуальная работа для пенсионеров в Харькове предлагается на позиции водителя-экспедитора, компаньонки или продавца в автомагазин, сообщает Politeka.

Так, в частный дом в пригороде Харькова ищут компаньонку для пожилой женщины. Женщина передвигается самостоятельно, поэтому главные обязанности касаются пособия по хозяйству и поддержке. Работа с постоянным проживанием в умеренном районе. Зарплата составляет от 6000 до 8000 грн.

Еще одна возможность – вакансия водителя-экспедитора в Основянском районе Харькова. Рабочий процесс заключается в доставке питьевой воды, и на нее готовы брать пенсионеров, студентов и даже лиц с инвалидностью. Главное требование – наличие прав категорий B, C или C1. Зарплата – от 23000 до 30000 грн.

Также открыт набор в автомагазин возле метро Пушкинская. Продавцом может стать как мужчина, так и женщина без опыта – главное желание учиться. Обещают гибкую учебу и стабильную оплату – до 21 000 грн в месяц.

На фоне нестабильной экономической ситуации и роста стоимости жизни такие вакансии дают возможность пожилым людям поддерживать себя и свои семьи финансово. Так что спрос на работу для пенсионеров в Харькове растет, а работодатели все охотнее открывают двери для этой категории населения.