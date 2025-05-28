Ограничения движения во Львове помогут уменьшить пробки и сделать передвижение более безопасным для всех участников.

С воскресенья, 1 июня, будет введено ограничение движения во Львове, улица Пстрака станет односторонней, сообщает Politeka.

Движение транспорта будет происходить только в направлении ул. Шевченко до ул. Клепаровской. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Уже 29 мая на улице установят новые дорожные знаки, которые вступят в силу утром 1 июня. Внедрение новшеств связано с необходимостью упорядочения дорожного движения в этом районе.

На улице Пстрака расположен медицинский центр, школа и жилой комплекс. Из-за плотной парковки на обеих полосах двустороннее передвижение затруднено: водителям трудно разминуться, а жителям – выехать со дворов.

В Шевченковской райадминистрации подчеркнули, что смена организации передвижения позволит четко разграничить пространство: правая полоса будет назначаться для проезда транспорта, левая — для парковки.

Городские власти просят водителей быть внимательными, учитывать изменения в маршрутах и ​​соблюдать ПДД. Ожидается, что нововведение окажет положительное влияние на безопасность и пропускную способность улицы.

Такие изменения являются частью более широкой программы по усовершенствованию дорожной инфраструктуры города.

Ограничения движения во Львове помогут уменьшить пробки и сделать передвижение более безопасным для всех участников.

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