Містянам варто готуватися до подорожчання проїзду у Львівській області з 1 червня, тож розповідаємо, кого це стосується.

Питання подорожчання проїзду у Львівській області з 1 червня вже практично вирішене, повідомляє Politeka.

Міська влада готується офіційно затвердити нові тарифи, але навколо цього питання розгортаються гарячі суперечки.

До 1 червня виконком міськради має прийняти рішення про подорожчання проїзду у Львівській області. За поїздку з карткою Леокарт доведеться викласти 17 гривень замість нинішніх 13. Якщо розраховуватись банківською карткою, вартість зросте до 20, а для студентів — до 8 гривень 50 копійок.

Без змін поки що залишається тариф для готівкової оплати, він становить 25 гривень. У разі затвердження нових цін, штраф за поїздку без квитка також підвищиться і становитиме 400 грн. Як до, так і після подорожчання проїзду у Львівській області з 1 червня, облцентр і надалі залишається містом з одним із найдорожчих ціну у громадському транспорті в Україні.

Під час громадських слухань щодо цього питання один із приватних перевізників висловив думку, яка шокувала багатьох. Він вважає, що реальна вартість квитка має складати 100 грн, а штраф повинен сягати двох тисяч.

Генеральний директор концерну "Екопастранс" Ігор Самардак зазначив, що щороку звертається з проханням хоч трохи підвищити ціну за готівкову оплату до рівня 100 або 150. Він також вважає, що чинний штраф є замалим.

Присутні на слуханнях таку позицію сприйняли вкрай негативно. Люди кажуть, що за такі гроші легше викликати таксі, тим більше, що стан маршруток залишає бажати кращого. У транспорті часто брудно, машини технічно зношені, а водії не завжди поводяться коректно з пасажирами та порушують правила дорожнього руху.

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