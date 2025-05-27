Новий графік поїздів у Львові дасть змогу для любителів подорожувати Україною поповнити перелік точок, куди вони можуть поїхати.

Новий графік поїздів у Львові передбачає продовження курсування регіонального пасажирського складу до Чернівців і назад, повідомляє Politeka.

Як інформує пресслужба компанії, на даному маршруті, як і раніше, їздитиме сучасний дизель ДПКр-3.

Новий графік поїздів у Львові означає, що №801 курсуватиме з 6 по 9, з 14 по 16, а також 22, 23 і з 27 по 30 червня. Отже, з Чернівців до культурної столиці він відправлятиметься зранку о 06:32 та прибуватиме до пункту призначення об 11:19.

Дві зупинки по дорозі трохи зсунули розклад. У Коломиї №801 стоятиме з 08:05 до 08:09, а в Івано-Франківську з 08:53 до 08:58. Зворотний рейс №802 вирушатиме о 17:20, щоб о 22:07 прибути назад до Буковини.

Новий графік поїздів у Львові став не лише зручнішим, а й стабільним. Квитки на рейс можна купити заздалегідь за десять днів до виїзду. У пресслужбі "Укрзалізниці" нагадують, що це можна зробити через офіційний мобільний застосунок, на сайті booking.uz.gov.ua або безпосередньо в касах вокзалів.

У той же час, компанія продовжує покращувати й інші напрямки. Наприклад, №1/2 "Харків - Ворохта" який отримав символічну назву "Єдність" отримав нові купейні вагони з вакуумними туалетами кондиціонерами і розетками що робить поїздку комфортнішою.

Відправлення супроводжується піснею "Заповіт" у виконанні українського співака і військовослужбовця YARMAK.

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