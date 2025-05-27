Новый график поездов во Львове позволит для любителей путешествовать по Украине пополнить перечень точек, куда они могут поехать.

Новый график поездов во Львове предусматривает продолжение курсирования регионального пассажирского состава в Черновцы и обратно, сообщает Politeka.

Как сообщает пресс-служба компании, на данном маршруте по-прежнему будет ездить современный дизель ДПКр-3.

Новый график поездов во Львове означает, что №801 будет курсировать с 6 по 9, с 14 по 16, а также 22, 23 и с 27 по 30 июня. Итак, из Черновцов в культурную столицу он будет отправляться утром в 06:32 и прибывать в пункт назначения в 11:19.

Две остановки по дороге сдвинули расписание. В Коломне №801 будет стоять с 08:05 до 08:09, а в Ивано-Франковске с 08:53 до 08:58. Обратный рейс №802 будет отправляться в 17:20, чтобы в 22:07 прибыть обратно в Буковину.

Новый график поездов во Львове стал не только более удобным, но и стабильным. Билеты на рейс можно купить заранее за десять дней до выезда. В пресс-службе "Укрзализныци" напоминают, что это можно сделать через официальное мобильное приложение, на сайте booking.uz.gov.ua или непосредственно в кассах вокзалов.

В то же время компания продолжает улучшать и другие направления. Например, №1/2 "Харьков - Ворохта", получивший символическое название "Единство", получил новые купейные вагоны с вакуумными туалетами кондиционерами и розетками, что делает поездку более комфортной.

Отправка сопровождается песней "Завет" в исполнении украинского певца и военнослужащего YARMAK.

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