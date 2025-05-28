Вопрос подорожания проезда во Львовской области с 1 июня уже практически решен, сообщает Politeka.
Городские власти готовятся официально утвердить новые тарифы, но вокруг этого вопроса разворачиваются горячие споры.
До 1 июня исполком горсовета должен принять решение о подорожании проезда во Львовской области. За поездку с картой Леокарт придется выложить 17 гривен вместо нынешних 13. Если рассчитываться банковской картой, стоимость вырастет до 20, а для студентов — до 8 гривен 50 копеек.
Без изменений пока остается тариф для наличной оплаты, он составляет 25 гривен. В случае утверждения новых цен штраф за поездку без билета также повысится и составит 400 грн. Как до, так и после подорожания проезда во Львовской области с 1 июня, облцентр продолжает оставаться городом с одним из самых дорогих цен в общественном транспорте в Украине.
Во время общественных слушаний по этому вопросу один из частных перевозчиков выразил мнение, которое шокировало многих. Он считает, что реальная стоимость билета должна составлять 100 грн, а штраф должен составлять две тысячи.
Генеральный директор концерна "Экопастранс" Игорь Самардак отметил, что ежегодно обращается с просьбой хоть немного повысить цену за наличную оплату до уровня 100 или 150. Он также считает, что действующий штраф слишком мал.
Присутствовавшие на слушаниях такую позицию восприняли крайне отрицательно. Люди говорят, что за такие деньги легче вызвать такси, тем более что состояние маршруток оставляет желать лучшего. В транспорте часто грязно, машины технически изношены, а водители не всегда обращаются корректно с пассажирами и нарушают правила дорожного движения.
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