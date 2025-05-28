Горожанам стоит готовиться к подорожанию проезда во Львовской области с 1 июня, так что рассказываем, кого это касается.

Вопрос подорожания проезда во Львовской области с 1 июня уже практически решен, сообщает Politeka.

Городские власти готовятся официально утвердить новые тарифы, но вокруг этого вопроса разворачиваются горячие споры.

До 1 июня исполком горсовета должен принять решение о подорожании проезда во Львовской области. За поездку с картой Леокарт придется выложить 17 гривен вместо нынешних 13. Если рассчитываться банковской картой, стоимость вырастет до 20, а для студентов — до 8 гривен 50 копеек.

Без изменений пока остается тариф для наличной оплаты, он составляет 25 гривен. В случае утверждения новых цен штраф за поездку без билета также повысится и составит 400 грн. Как до, так и после подорожания проезда во Львовской области с 1 июня, облцентр продолжает оставаться городом с одним из самых дорогих цен в общественном транспорте в Украине.

Во время общественных слушаний по этому вопросу один из частных перевозчиков выразил мнение, которое шокировало многих. Он считает, что реальная стоимость билета должна составлять 100 грн, а штраф должен составлять две тысячи.

Генеральный директор концерна "Экопастранс" Игорь Самардак отметил, что ежегодно обращается с просьбой хоть немного повысить цену за наличную оплату до уровня 100 или 150. Он также считает, что действующий штраф слишком мал.

Присутствовавшие на слушаниях такую ​​позицию восприняли крайне отрицательно. Люди говорят, что за такие деньги легче вызвать такси, тем более что состояние маршруток оставляет желать лучшего. В транспорте часто грязно, машины технически изношены, а водители не всегда обращаются корректно с пассажирами и нарушают правила дорожного движения.

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