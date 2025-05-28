Жителей просят заранее сделать запас воды для бытовых нужд во время отключения воды в Виннице.

Отключение воды в Виннице запланировано на 29 мая – ряд улиц в микрорайонах Киевская и частично Замостье останется без водоснабжения с 09:00 до 00:00, сообщает Politeka.

Об этом сообщили в КП "Винницаоблводоканал".

Временная остановка подачи связана с проведением ремонтных работ на сетях водоснабжения. Без воды останутся люди по следующим адресам: ул. Стрелецкая (дома 16-А, 20, 26, 28, 19), Н.А. Левицкого, Можайского, просп. Нарбута, проезд Киевский, ул. Киевская, 80, Гонты (дома 15-19, 23-31), пер. Станиславского (№1-17, 2-18), а также ул. О. Божко.

Жителей просят заранее сделать запас для бытовых нужд во время отключения воды в Виннице. Работы планируют завершить к полуночи в тот же день. При необходимости дополнительная информация будет обнародована на сайте предприятия или официальных каналах горсовета.

Специалисты отмечают, что подобные меры вынужденные, но необходимые для обеспечения стабильной работы водосетей.

В случае усложнений или изменений в графике выполнения работ жителей проинформируют дополнительно. После ремонта водоснабжения обещают восстановить в полном объеме.

У украинцев извиняются за временные неудобства и призвал жителей с пониманием отнестись к ситуации.

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