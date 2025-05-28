Подорожание проезда в Ивано-Франковской области объясняют ростом минимальной заработной платы с 6500 до 8000 гривен и другими факторами.

Подорожание проезда в Ивано-Франковской области состоится с июня, сообщает Politeka.

Во время заседания исполкома Калушского городского совета было одобрено повышение тарифа на проезд в маршрутках до 15 гривен, что вступит в силу со 2 июня. Это обусловлено рядом экономических факторов: рост минимальной заработной платы с 6500 до 8000 гривен, увеличение стоимости энергоносителей, запасных частей и коммунальных услуг.

Представители как коммунальных, так и частных перевозчиков отметили значительный рост эксплуатационных расходов за последние годы. В частности, КП "Экоресурс" сообщило, что в 2024 году расходы на перевозку пассажиров достигли 329 тыс. грн, что на 40% больше чем в 2022 году.

Заместитель городского головы Надежда Гуш обратила внимание на неудовлетворительное состояние автобусов, особенно на маршруте в Высочанку.

В то же время представитель «Калуш-транс» сообщил, что предприятие в прошлом году приобрело автобус с экологическим стандартом Евро 5 и инклюзивной площадкой, обслуживающей этот маршрут. Однако из-за сложной финансовой ситуации расширение автопарка пока затруднено.

После детального обсуждения повышение тарифов было поддержано единогласно. Подорожание проезда в Ивано-Франковской области должно обеспечить стабильность работы перевозчиков и качество услуг для пассажиров.

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