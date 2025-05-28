Ограничения движения в Одессе временно коснутся маршрута городского автобуса № 110, сообщает Politeka.

Из-за запланированных ремонтных работ на железнодорожном переезде в районе Пересыпи введут ограничение движения в Одессе. Местные власти просят пассажиров быть внимательными и заранее планировать свои поездки во избежание недоразумений.

Речь идет о железнодорожном переезде на перегоне "Сортировочная - Пересыпь", расположенном по адресу улица Лиманная 26/1. Именно здесь с 27 мая стартовали ремонтные работы, которые могут длиться до 5 июня или завершиться раньше, если позволят погодные условия и темпы выполнения.

Именно по этой причине Департамент транспорта и связи городского совета внес изменения в маршруты указанного автобуса. Следовательно, ограничение движения в Одессе предусматривает, что в направлении санатория "Куяльник" общественный транспорт теперь будет ехать через Черноморского Казачества, дальше по 7-й Пересыпской, затем Локомотивной и снова на Лиманную, откуда вернется на свой основной путь

По направлению к Центральному вокзалу автобус будет курсировать от Лиманной через Локомотивную, затем по 7-й Пересыпской и по улице Атамана Головатого, после чего продолжит ехать по привычному маршруту.

Город обращается ко всем пассажирам с просьбой отнестись с пониманием к временным неудобствам. Изменения маршрута продлятся недолго, и после завершения работ автобус №110 снова вернется к привычному графику.

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