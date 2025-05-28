Подорожчання продуктів в Одеській області вже позначається на становищі місцевих жителів.

Подорожчання продуктів в Одеській області фіксується в усіх основних категоріях споживчих товарів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає портал «Мінфін» та місцеві супермаркети.

Найбільше зростання ціни за останній місяць спостерігалося на курятину: середня вартість стегна зросла на 13,37 грн — до 129,37 за кг. Для порівняння: у квітні вона складала 117,12 гривень.

Водночас у Novus продукт коштує 109 грн, тоді як у Megamarket — 140,10. Молоко Яготинське 2,6% також подорожчало — до 58,83 за 900 мл. У квітні середній цінник становив 52,91.

Подорожчала і соняшникова олія — з 77,03 гривень у квітні до 81,57 нині. Зокрема, в мережі Novus вона продається за 81,99. Вермішель коротка зросла в ціні на 0,50 грн — до 34,49 за кг. Свинина (грудинка) додала у вартості 1,50 — середня вартість становить 212,95 за кг.

У супермаркеті «Сільпо» в Одеській області ціни наступні: молоко «Молокія» — 51,99 гривня за 900 г, макарони «Хуторок» (спіраль, 800 г) — 42,99, олія «Олейна» — 69,99 за 0,85 л. Куряче стегно «Епікур» охолоджене (100 г) коштує 19,85, а свиняча грудинка — 48,40 за 100 г.

Подорожчання продуктів в Одеській області найбільше відчувається у категорії м’яса та молочних виробів, що впливає на загальний рівень витрат споживачів.

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