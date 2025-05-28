Подорожание продуктов в Одесской области уже отражается на положении местных жителей.

Подорожание продуктов в Одесской области фиксируется во всех основных категориях потребительских товаров, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет портал Минфин и местные супермаркеты.

Наибольший рост цены за последний месяц наблюдался на курятину: средняя стоимость бедра выросла на 13,37 грн – до 129,37 за кг. Для сравнения, в апреле она составляла 117,12 гривен.

В то же время у Novus продукт стоит 109 грн, тогда как у Megamarket — 140,10. Молоко Яготинское 2,6% также подорожало – до 58,83 за 900 мл. В апреле средний ценник составил 52,91.

Подорожало и подсолнечное масло - с 77,03 гривен в апреле до 81,57 сейчас. В частности, в сети Novus она продается по 81,99. Вермишель короткая выросла в цене на 0,50 грн – до 34,49 за кг. Свинина (грудинка) прибавила в стоимости 1,50 – средняя стоимость составляет 212,95 за кг.

В супермаркете «Сильпо» в Одесской области цены следующие: молоко «Молокия» - 51,99 гривны за 900 г, макароны «Хуторок» (спираль, 800 г) - 42,99, масло «Олейное» - 69,99 за 0,85 л. Куриное бедро «Эпикур» охлажденное (100 г) стоит 19,85, а свиная грудинка – 48,40 за 100 г.

Подорожание продуктов в Одесской области больше всего ощущается в категории мяса и молочных изделий, что влияет на общий уровень расходов потребителей.

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