Грошова допомога в Одесі для жінок із числа внутрішньо переміщених осіб стане доступною навесні 2025 року в межах нового проєкту від благодійного фонду «Вітри змін», повідомляє Politeka.

Ініціатива реалізується за підтримки структур ООН і охоплює низку громад Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Організатори проєкту запрошують до участі жінок віком від 18 років, які були змушені покинути свої домівки через війну. Програма має на меті посилити активність і вплив жінок у житті громад, допомогти їм подолати кризові ситуації та відновити ресурсний стан. Учасниці зможуть отримати як фінансову, так і психологічну допомогу, навчитися захищати свої права, знайти нові можливості для працевлаштування, розширити коло знайомств та опанувати основи лідерства й адвокації.

Грошова допомога в Одесі стане частиною комплексної підтримки для жінок, які проживають у прифронтових регіонах та потребують ресурсів для особистісного і професійного розвитку. Щоб долучитися до програми, необхідно заповнити онлайн-анкету. Проєкт реалізується за технічної підтримки UN Women в Україні та фінансуванням Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН (WPHF).