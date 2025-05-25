Денежная помощь в Одессе для женщин из числа внутренне перемещенных лиц станет доступна весной 2025 года в рамках нового проекта от благотворительного фонда «Ветры перемен», сообщает Politeka.

Инициатива реализуется при поддержке структур ООН и охватывает ряд общин Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

Организаторы проекта приглашают к участию женщин в возрасте от 18 лет, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Цель программы - усилить активность и влияние женщин в жизни общин, помочь им преодолеть кризисные ситуации и восстановить ресурсное состояние. Участницы смогут получить как финансовую, так и психологическую помощь, научиться защищать свои права, найти новые возможности для трудоустройства, расширить круг знакомств и овладеть основами лидерства и адвокации.

Денежная помощь в Одессе станет частью комплексной поддержки для женщин, проживающих в прифронтовых регионах и нуждающихся в ресурсах для личностного и профессионального развития. Чтобы присоединиться к программе, необходимо заполнить онлайн-анкету . Проект реализуется с технической поддержкой UN Women в Украине и финансированием Женского фонда мира и гумпомощи ООН (WPHF).