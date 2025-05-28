Вопрос повышения тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области с 1 июня стал актуальным в последнее время.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области с 1 июня не предусмотрено – цены на газ и свет останутся стабильными, сообщает Politeka.

Правительство приняло решение о продлении действия фиксированных тарифов, чтобы сохранить стабильность коммунальных платежей для населения.

Цена на электроэнергию останется на уровне 4,32 грн за киловатт-час. Это относится как к индивидуальным, так и к коллективным бытовым потребителям. В апреле Кабинет Министров продлил действие специального положения, обеспечивающего фиксированную стоимость на свет до 31 октября 2025 года.

Для потребителей с двухзонными счетчиками остается действующим так называемый "ночной" тарифный план - 2,16 грн/кВт·ч с 23:00 до 07:00.

Газ для бытовых потребителей, пользующихся услугами компании "Нефтегаз", также не будет дорожать. Его стоимость в июне останется на уровне 7,96 грн. за кубометр. В то время цены у других поставщиков будут колебаться в пределах от 7,79 до 9,99 грн за кубометр в зависимости от условий договора.

Таким образом повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области с 1 июня не состоится. Однако расходы украинцев все же будут больше, из-за получения "третьей платежки". Такая платежка поступает раз в 3 или 5 лет и предназначена для оплаты технического обслуживания газовых сетей.

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